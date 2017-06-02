Папа Римский получил в подарок от Opel электромобиль Ampera-e

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Рим, 2 июня. Компания Opel подарила Папе Римскому новенький электромобиль Ampera-e, ключи глава Ватикана папа Франциск получил из рук главы предприятия Карла-Томаса Ньюмана.

Презентация электрокара прошла в прошлом году, без подзарядки он способен преодолеть порядка 500 километров, что вполне подходит для папы Франциска, ведь передвигаться на нем он планирует по Ватикану, пишут итальянские СМИ.

Своим подарком Opel поддержала стремление Папы Римского сделать Ватикан первым городом-государством, где не будет проблем из-за выхлопов CO2.