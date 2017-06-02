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Папа Римский получил в подарок от Opel электромобиль Ampera-e

Папа Римский получил в подарок от Opel электромобиль Ampera-e

7:44  2 Июня 2017
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Папа Римский получил в подарок от Opel электромобиль Ampera-e

Рим, 2 июня. Компания Opel подарила Папе Римскому новенький электромобиль Ampera-e, ключи глава Ватикана папа Франциск получил из рук главы предприятия Карла-Томаса Ньюмана.

Презентация электрокара прошла в прошлом году, без подзарядки он способен преодолеть порядка 500 километров, что вполне подходит для папы Франциска, ведь передвигаться на нем он планирует по Ватикану, пишут итальянские СМИ.

Папа Римский получил в подарок от Opel электромобиль Ampera-e

Своим подарком Opel поддержала стремление Папы Римского сделать Ватикан первым городом-государством, где не будет проблем из-за выхлопов CO2.

 

#ватикан #франциск #opel #папаримский #ньюман #ampera-e
Алексей Громов
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