ЦСКА предложит форварду Курбанову продлить соглашение

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Москва, 2 июня. Боссы баскетбольного ЦСКА довольны тем, как проводит сезон нападающий Никита Курбанов, и решили продлить с ним соглашение.

По имеющимся данным, армейцы воспользуются опцией в соглашении форварда и оставят его в своих рядах до конца 2018 года. В настоящее время клуб официально не заявлял об этом решении, но, по информации «Известий», сделает это в ближайшей перспективе.

Как сообщил собеседник газеты, у боссов красно-синих нет вопросов всего по двум игрокам, в числе которых Кайл Хайнс и Никита Курбанов.

«Если говорить про Курбанова, то его плюсы очевидны. Во-первых, Никита заметно прогрессирует от сезона к сезону, идеально подходит под тактику греческого специалиста. А во-вторых, имеет российский паспорт — лимит на легионеров никто не отменял», — сообщил источник.

Таким образом, ЦСКА, конечно, захочет сохранить талантливого 30-летнего игрока сборной России.

Напомним, в прошлом сезоне Курбанов выиграл с ЦСКА Евролигу.