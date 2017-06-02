Chevrolet привезла в РФ лимитированную серию Camaro Performance

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Москва, 02 июня. В России стартовали продажи лимитированной специальной версии Chevrolet Camaro, оснащенной пакетом Performance.

Как сообщает RT, лимитированная серия была приурочена специально к выходу на большой экран пятой части кинофраншизы «Трансформеры», и представляет точную копию одного из героев ленты – автобота Bumblebee.

Под капотом специальной модели спрятан двигатель объемом два литра мощностью в 238 лошадиных сил. К слову, чтобы заиметь себе в коллекцию личного трансформера, придется выложить более 3,25 миллионов рублей.

Первые экземпляры Chevrolet Camaro уже появятся в России в ближайшие дни. Ну в российская премьера х/ф «Трансформеры: Последний рыцарь» (Transformers: The Last Knight) состоится 22 июня.