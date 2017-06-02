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Стало известно, когда построят завод Mercedes-Benz в Подмосковье

Стало известно, когда построят завод Mercedes-Benz в Подмосковье

7:18  2 Июня 2017
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Стало известно, когда построят завод Mercedes-Benz в Подмосковье

Москва, 2 июня. Строительство первого в России завода Mercedes-Benz начнется уже в этом месяце. Предполагаемая дата закладки первого камня — 20 июня.

На торжественной церемонии пообещал присутствовать и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом он рассказал в интервью каналу «Россия 24».

Стало известно, когда построят завод Mercedes-Benz в Подмосковье

Предприятие будет построено в индустриальном парке «Есипово». Первые автомобили с его конвейера сойдут уже через 1,5 года, мощность составит порядка 20 тысяч машин в год, говорит глава региона.

Завод имеет огромное значение для Подмосковья, ведь речь идет о создании не менее тысячи рабочих мест. 

#воробьев
Алексей Громов
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