Появилось фото, как в Самаре на 59-летнего мужчину упало дерево

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Самара, 02 июня. В Интернете появилось фото последствия падения дерева на 59-летнего мужчину.

Как пишут местные СМИ, происшествие имело место быть накануне в Самаре во время сильного ветра, который срывал в городе крыши и выворачивал с корнем многовековые деревья.

На Батаевской улице от непогоды пострадал 59-летний мужчина, на которого упало дерево. К счастью самарец не погиб, а отделался травмами средней степени тяжести и был помещен в больницу.