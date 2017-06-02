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Происшествия
Появилось фото, как в Самаре на 59-летнего мужчину упало дерево

Появилось фото, как в Самаре на 59-летнего мужчину упало дерево

6:58  2 Июня 2017
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Появилось фото, как в Самаре на 59-летнего мужчину упало дерево

Самара, 02 июня. В Интернете появилось фото последствия падения дерева на 59-летнего мужчину.

Как пишут местные СМИ, происшествие имело место быть накануне в Самаре во время сильного ветра, который срывал в городе крыши и выворачивал с корнем многовековые деревья.

На Батаевской улице от непогоды пострадал 59-летний мужчина, на которого упало дерево.  К счастью самарец не погиб, а отделался травмами средней степени тяжести и был помещен в больницу.

#самара #ураган
Алексей Громов
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