Насиловавшая и убивавшая детей женщина устроилась на работу в канадскую школу

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Оттава, 2 июня. Жительница Канады, которая провела в тюрьме 12 лет за изнасилование и убийство несовершеннолетних девочек, устроилась работать волонтером в христианское учебное заведение, в котором учатся ее собственные дети.

Приятели особо опасной рецидивистки заявляли, что руководство школы знало о черных страницах в биографии женщины.

Карла Хомолка — именно так зовут убийцу, вместе с супругом изнасиловала и убила двух маленьких девочек.

12 лет назад Хомолка вышла из мест лишения свободы, вышла замуж, поменяла фамилию и уехала жить в другое место. Он стала матерью троих детей, а в их школу женщина устроилась на работу. В ее обязанности входило в том числе наблюдение за детьми во время поездок.

Родители школьников, когда узнали о биографии волонтера-учителя, были шокированы. Они сразу обратились к руководству с требованием запретить Карле приходить в школу и общаться с их детьми.

Впрочем, директор и совет не спешили выполнять требования родителей, успокоив их тем, что женщина, которая в прошлом была убийцей, никогда не остается с их детьми тет-а-тет.