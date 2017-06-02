Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Детей в доме ребенка в Биробиджане кормили кашей с металломагнитной примесью

Детей в доме ребенка в Биробиджане кормили кашей с металломагнитной примесью

7:02  2 Июня 2017
306

Детей в доме ребенка в Биробиджане кормили кашей с металломагнитной примесью

Биробиджан, 2 июня. Россельхознадзор обнаружил в каше, которой кормили детей в доме ребенка в Биробиджане, металломагнитную примесь.

Сообщается, что в ходе проверки оказалось, что ячневая крупа содержит металломагнитную примесь выявлена в количестве 3,3 миллиграмма на килограмм с размерами частиц 1,7 миллиметра.

Помимо этого, сотрудники службы обнаружили нарушения и в других крупах. Так, на партиях «Геркулеса» и риса не было маркировок, а в партии пшена были найдены поврежденные и испорченные зерна.Детей в доме ребенка в Биробиджане кормили кашей с металломагнитной примесью

Отмечается, что указанные крупы были уничтожены, а руководство дома ребенка будет оштрафовано.

Ирина Новикова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть