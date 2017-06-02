Детей в доме ребенка в Биробиджане кормили кашей с металломагнитной примесью

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Биробиджан, 2 июня. Россельхознадзор обнаружил в каше, которой кормили детей в доме ребенка в Биробиджане, металломагнитную примесь.

Сообщается, что в ходе проверки оказалось, что ячневая крупа содержит металломагнитную примесь выявлена в количестве 3,3 миллиграмма на килограмм с размерами частиц 1,7 миллиметра.

Помимо этого, сотрудники службы обнаружили нарушения и в других крупах. Так, на партиях «Геркулеса» и риса не было маркировок, а в партии пшена были найдены поврежденные и испорченные зерна.

Отмечается, что указанные крупы были уничтожены, а руководство дома ребенка будет оштрафовано.