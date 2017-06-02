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Политика
Додон обещает не допустить запрета российских каналов в Молдавии

Додон обещает не допустить запрета российских каналов в Молдавии

7:03  2 Июня 2017
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Додон обещает не допустить запрета российских каналов в Молдавии

Кишинев, 2 июня. Предложение молдавских депутатов о запрете вещания на территории страны российских телеканалов не пройдет. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что блокирует любые решения на эту тему и не допустит подобного. 

«Любой закон вступает в силу после того, как президент подписывает. Мы не будем подписывать. Заставят? Ну, если нужно, людей поднимем, пойдем на референдум. И тогда посмотрим, за кого люди проголосуют», — сказал он в интервью «Комсомольской правде»

Додон сказал, что знание русского языка очень важно для жителей Молдавии, оно дает серьезные преимущества и было бы глупо отказаться от этого, добавил президент.

#додон
Алексей Громов
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