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Москва, 2 июня. Сотрудники ФСБ, задержав 25 мая четверых участников террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ), предотвратили целую серию терактов в Москве. Одной из целей террористов была станция метро «Теплый стан».

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, участников банды ИГ задержали в трех квартирах в столичном микрорайоне Ново-Переделкино. Одну из съемных квартир боевики превратили в цех по производству взрывных устройств. Там же находилась уже готовая самодельная осколочно-фугасная бомба, замаскированная под автомобильный огнетушитель. По данным экспертов ФСБ, такая же бомба была взорвана в петербургском метро 3 апреля.

Изначально террористы планировали устроить взрыв в одном из столичных ресторанов, в котором «едят свинину кафиры». Позднее было решено, что эффективнее будет устроить взрыв на ближайшей к ним станции метро «Теплый Стан». По данным следствия, акцию было решено провести вечером в одну из пятниц, когда, по данным заговорщиков, на станции будет особенно многолюдно.

* Организация запрещена на территории РФ.