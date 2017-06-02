Дождь и ураганный ветер – второй день лета в Петербурге

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С.-Петербург, 02 июня. Балтийский циклон будет определять погоду в Петербурге в пятницу, принеся с собой дожди и ураганный ветер.

Как пишет «Газета.ru», крайне некомфортная погода будет стоять в северной столице в течение всего дня. В спасательном ведомстве уже предупредили горожан о шквалистом ветре.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, при этом дождь будет идти в течение всего дня, и будет довольно холодно – столбики термометра не повысятся выше 8–10 градусов.