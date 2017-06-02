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Член ЦК Компартии Китая уличен в коррупции

Член ЦК Компартии Китая уличен в коррупции

6:46  2 Июня 2017
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Член ЦК Компартии Китая уличен в коррупции

Пекин, 2 июня. Член Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сунь Хуайшань исключен из партийных рядов после уличения в коррупционной деятельности.

Сообщается, что высокопоставленный чиновник не смог пройти дисциплинарную проверку, проводимую Центральной комиссией КПК.

По итогам проверки оказалось, что чиновник принимал подарки и деньги, злоупотреблял служебным положением, действовал в интересах третьих стран и кроме того, подозревается в получении взяток.

Отметим, что дело Хуайшаня будет передано в судебные органы, чиновник лишен должности и депутатского мандата, а незаконно полученные им предметы и средства подлежат конфискации.

Ирина Новикова
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