Ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома во Французской Гвиане

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Париж, 2 июня. Ракета-носитель Ariane 5 со спутниками на борту в ночь на пятницу успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Старт состоялся в 20.45 в четверг по местному времени (02.45 мск пятницы).

Как сообщает пресс-служба Arianespace, Ariane 5 выведет на орбиту два телекоммуникационных спутника. Один из них для телевидения США ViaSat-2, второй — для французского EUTELSAT 172B. ViaSat-2 — второй спутник ViaSat Inc., который будет запущен Arianespace после WildBlue-1 в 2006 году. EUTELSAT 172B — 32-й спутник, запущенный Arianespace для Eutelsat, начиная с EUTELSAT-1 F1 в 1983 году. Еще два спутника Eutelsat находятся в книге заказов Arianespace.

С начала 2017 года это шестой запуск из Космического центра Гвианы. Следующий запуск Ariane 5 запланирован на 28 июня. Во второй половине года запланировано еще три миссии Ariane 5.