Жертвами пожара в отеле в Маниле стали более 30 человек

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Манила, 02 июня. Тела по меньшей мере 34 человек были обнаружены при тушении пожара в отеле в столице Филиппин.

Как сообщают «Известия», по предварительным данным, люди погибли в результате удушья из-за возникшего в развлекательном комплексе пожара. Других видимых причин гибели людей правоохранители не обнаружили.

Напомним, что всю ночь из Манилы приходили противоречивые сообщения о происходящем в столице Филиппин. По последним данным, перестрелку в отеле устроил мужчина, который после неудачной попытки ограбить казино, поджег отель и покончил с собой.