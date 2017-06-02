Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Жертвами пожара в отеле в Маниле стали более 30 человек

Жертвами пожара в отеле в Маниле стали более 30 человек

6:27  2 Июня 2017
41

Жертвами пожара в отеле в Маниле стали более 30 человек

Манила, 02 июня. Тела по меньшей мере 34 человек были обнаружены при тушении пожара в отеле в столице Филиппин.

Как сообщают «Известия», по предварительным данным, люди погибли в результате удушья из-за возникшего в развлекательном комплексе пожара. Других видимых причин гибели людей правоохранители не обнаружили.

Напомним, что всю ночь из Манилы приходили противоречивые сообщения о происходящем в столице Филиппин. По последним данным, перестрелку в отеле устроил мужчина, который после неудачной попытки ограбить казино, поджег отель и покончил с собой.

#филиппины #манила
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть