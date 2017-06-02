SpaceX отложила запуск корабля с грузом для МКС из-за непогоды

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Флорида, 02 июня. Неблагоприятные погодные условия стали причиной того, что компания SpaceX отложила запуск корабля с грузом для МКС.

Как пишет «Газета.ru», теперь ракета-носитель Falcon 9 взлетит с космодрома на мысе Канаверал не ранее субботы 3 июня. Новое «окно» для запуска ракеты Dragon откроется, когда в Москве уже будет семь минут после полуночи 4 июня.

Как уточнили в компании, плановый старт был отложен ввиду неблагоприятных погодных условий во Флориде, в частности – разрядов молний. К слову, решение об отмене запуска было принято за несколько минут до предполагаемого старта.

Добавим, что ракета Dragon доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонн различных грузов, в числе которых продовольствие, а также материалы, необходимые для проведения научных опытов.