Инвесторы вложат в развитие острова Русский 50 млрд рублей

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Санкт-Петербург, 2 июня. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил концепцию развития острова Русский во Владивостоке. На данный момент проекты на 50 млрд рублей готовы реализовать восемь инвесторов. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, Галушка сообщил, что восемь инвесторов подтвердили свое желание реализовать здесь свои проекты на сумму более 50 миллиардов рублей.

В частности, на острове предполагается создание центра ядерной медицины, инженерного центра Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, новые гостиничные и туристические комплексы и другое.

Помимо этого, согласно концепции развития Дальнего востока, должна быть построена вторая очередь ДВФУ: новые учебные корпуса, лаборатория, библиотека, детский технопарк, а также специальные страновые кампусы для студентов из Китая, Японии, Республики Корея и других стран АТР.