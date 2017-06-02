Подозреваемый в подготовке покушения на Путина был ранен в Киеве

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Адам Осмаев, который ранее обвинялся в подготовке покушения на президента России Владимира Путина, был ранен во время нападения на него в Киеве.

Как сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко, покушение на бывшего руководителя батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву произошло в четверг. В них стреляли из пистолета.

« Целью стрелка был Адам Осмаев, именно по нему открыл огонь мужчина, который представлялся журналистом, у которого был паспорт Украины, где были сведения о пересечении границы с Белоруссией и Россией в течение прошлого года. Стрельба велась из автомобиля», — рассказал представитель ведомства телеканалу «112 Украина».

На месте покушения были обнаружены три пистолета: два «Макарова» и австрийский «Глок». Возбуждено уголовное дело.

«Правоохранители рассматривают как основную версию совершения преступления патриотическую позицию супругов», — добавил Шевченко.

На своей странице в социальной сети Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко, рассказал, что киллер представился журналистом газеты Le Mond Алексом Вернером. Он договорился об интервью с Осмаевым и Окуевой. Во время беседы он вытащил пистолет «Глок» и стал стрелять в Осмаева. Окуева достала пистолет, которым была награждена главой МВД Арсеном Аваковым «за верную службу в добровольческом батальоне «Киев-2»», и четырежды выстрелила в нападавшего.

С двумя пулевыми ранениями Осмаев и напавший на него мужчина были доставлены в одну из киевских больниц. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает, они находятся под охраной спецподразделений полиции.

«Также, предприняты меры для недопущения того, чтобы киллер покончил жизнь самоубийством», — добавил советник главы МВД Украины.

По сообщению Геращенко, у киллера были найдены документы гражданина Украины — Александра Венусовича Дакара, 1958 года рождения. Правда сам советник главы украинской полиции сомневается в их подлинности. Он предположил, что это «совершенно другое лицо, которое регулярно ездило в Россию для получения инструкций из Центра».

«Сейчас полиция и спецслужбы проверяют реальность существования такого человека и историю его жизни», — написал он.

Геращенко, отметил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву.

«Версия, которая очевидна в данном случае, — это попытка хорошо продуманного и организованного заказного убийства, подготовленного заранее внедренным на Украину киллером, подготовленным российскими спецслужбами», — считает он.

Геращенко также вспомнил убийство Дениса Вороненкова, киллером «пришедшим в том же феврале 2016 года пешком из Белорусси» и неудавшееся покушение на себя в январе 2017 года.

«Киллера ждет суд и скорее всего пожизненное заключение, если он не будет сотрудничать со следствием и не расскажет о деталях его вербовки и организации покушения на убийство», — сообщил он.

Напомним, что экстремистскую группу, состоявшую из трех выходцев из Чечни, Адама Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина, нашли и обезвредили в феврале 2012 года после того, как в их конспиративной квартире в Одессе случайно сработала самодельная бомба. Мадаев погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам СБУ о том, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина, который в том время был премьер-министром России, и главу Чечни Рамзана Кадырова.

Было возбуждено несколько уголовных дел против Осмаева, но прокуратура Украины позже исключила два статьи, связанные с участием в террористической организации и подготовке к покушению, из его дела. В результате украинский суд признал Осмаева виновным по трем статьям обвинения — в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, пересечении границы по поддельным документам и повреждении имущества по неосторожности. Осмаева освободили, посчитав что он на этапах следствия и суда отбыл достаточное наказание.

После убийства в феврале 2015 года в центре Москвы российского оппозиционера Бориса Немцова сообщалось, что Осмаев рассматривается как вероятный заказчик преступления. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил неназванный сотрудник ФСБ. Сам Осмаев опроверг эту информацию.

«Я никакого отношения к этому не имею, конечно. С Зауром Дадаевым не знаком, никогда не созванивался, с такой категории людьми мне вообще не о чем говорить», — рассказал он.

Осмаев также добавил, что их с Немцовым связывали хорошие отношения, а новость о его смерти он воспринял болезненно.