В российских банках откроются центры оказания госуслуг

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Москва, 2 июня. Пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что в 80 российских регионах будут открыты центры оказания госуслуг на базе банков.

Сообщается, что центры должны быть открыты к 15 декабря 2018 года, при этом реализация проекта уже проводится. Так, уже 15 июня текущего года центры по оказанию госуслуг заработают в пяти российских регионах, а к 1 февраля следующего года «одно окно» появится уже в 40 регионах.

В центрах предпринимателям будут доступны более 200 услуг, которые останутся бесплатными, говорится в материале газеты «Известия».

В министерстве пояснили, что в основе данного проекта лежит механизм государственно-частного партнерства.