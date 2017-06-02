Сирия новости 2 июня 07.00: САА готовит наступление в Алеппо, ИГ снимает пропагандистские ролики

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Сирия, 2 июня. САА готовит широкомасштабное наступление в провинции Алеппо, ИГ* снимает пропагандистские видеоролики. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): призвала в свои ряды около 10 тысяч студентов, атаковала форпосты боевиков ИГ и их передовые позиции вдоль всей границы к востоку от дороги снабжения Алеппо, потеряла убитыми несколько солдат во время наступления на позиции боевиков к северу от города Хомс.

Международная коалиция во главе с США: ВВС коалиции нанесли авиаудар по энергетической компании в городе Аль-Букамаль на юге провинции Дейр эз-Зор, а также возобновили бомбардировки северных окраин города Ракка.

«Исламское государство»*: выпустило очередной пропагандистский ролик, превозносящий доблесть «отважных» террористов, отбило атаку правительственных войск на населенный пункт Баргутия на востоке провинции Хама.

«Джейш аль-Ислам»*****: конфисковали медикаменты со склада в Восточной Гуте.

Провинция Дамаск

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@shahed_alep) один из источников, около 10 тысяч студентов были призваны на военную службу в правительственную армию.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@SyriaDirect) один из независимых источников, боевики «Джейш аль-Ислам» конфисковали медикаменты со спецсклада в Восточной Гуте, что вызвало волну протестов со стороны медицинских работников.

Провинция Алеппо

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, САА атаковала форпосты боевиков ИГ и их передовые позиции вдоль всей границы к востоку от дороги снабжения Алеппо. Республиканская гвардия исследует позиции ИГ, ища слабые места в линии обороны террористов. Нащупав бреши в обороне противника, САА собирается перейти в широкомасштабное наступление. Высшее командование правительственных войск надеется, впервые с 2013 года, полностью выдавить террористов ИГ с территории провинции.

Провинция Хомс

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, террористы ИГ выпустили очередной пропагандистский ролик, посвященный вооруженным столкновениям с САА в центральной части провинции. В ролике рассказывается об «отважных» террористах, которые отдают свои жизни, и шейхах, которые «просвещают» народ в религиозном плане. О правительственных солдатах в ролике рассказывают, как о трусах, бегущих с поля боя.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@badly_xeroxed) один из источников, несколько солдат САА было убито во время наступления на позиции боевиков к северу от города Хомс.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информагентство Deir ez-Zor 24, ВВС международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по энергетической компании в городе Аль-Букамаль на юге провинции. Сообщений о пострадавших нет.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter портал Deir ez-Zor 24, между САА и террористами ИГ произошли столкновения возле военного аэропорта около столицы провинции.

Провинция Ракка

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информагентство Raqqa 24, ВВС международной коалиции предводительствуемой США возобновили бомбардировки северных окраин города Ракка.

Провинция Хама

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AllyOfTruth) один из источников, агентство Amaq утверждает, что террористы ИГ отбили атаку правительственных войск на осажденный населенный пункт Баргутия на востоке провинции.

Ирак

По сообщению информационного агентства Iraqi News, ВВС международной коалиции уничтожили нефтяной склад, а также 12 нефтяных резервуаров ИГ в провинции Хавиджа. Представитель коалиции сообщил, что под контролем террористов в западном Мосуле осталось менее 10 квадратных километров территории.

По сообщению новостного портала Al-Masdar News, один из высокопоставленных командиров «Хезболлы» был убит во время сражений с ИГ на севере Ирака – в провинции Найнава. Его звали Абдулхамид Шарри.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)