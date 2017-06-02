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Весь мир
Штаты разочаровали ООН решением выйти из соглашения по климату

Штаты разочаровали ООН решением выйти из соглашения по климату

5:51  2 Июня 2017
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Штаты разочаровали ООН решением выйти из соглашения по климату

Нью-Йорк, 02 июня. В Организации Объеденных Наций испытали большое разочарование из-за выхода Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату.

Как пишут «Известия», с таким заявлением выступил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, по мнению которого подобное «решение является большим разочарованием для мировых усилий по сокращению выбросов парникового газа и продвижения безопасности в мире».

Однако при всем при этом в международной организации сохраняют уверенность в том, что Соединенные Штаты Америки «останутся лидерами в мире по экологическим вопросам».

#сша #оон
Алексей Громов
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