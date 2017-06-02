Опубликовано видео триумфальной победы Шлеменко на M-1 Challenge 79

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Санкт-Петербург, 2 июня. Стала доступна видеозапись триумфального боя с участием российского бойца ММА Александра Шлеменко в рамках турнира M-1 Challenge 79, в ходе которого он победил американца Брэндона Хэлси.

Напомним, что поединок, в финале которого Шлеменко нокаутировал Хэлси, состоялся в Санкт-Петербурге и завершился на 25-й секунде.

Отметим, что для российского бойца сражение стало 65-м по счету за его профессиональную карьеру, во время которой он уже одержал 56 побед.