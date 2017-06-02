Проект новой конституции Венесуэлы будет вынесен на референдум

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Каракас, 02 июня. Свое мнение о проекте новой конституции Венесуэлы выскажут жители латиноамериканского государства.

Как пишет RT, с предложением вынести проект главного закона страны на плебисцит выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро. В настоящее время проект конституции разрабатывает парламент страны.