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Весь мир
Проект новой конституции Венесуэлы будет вынесен на референдум

Проект новой конституции Венесуэлы будет вынесен на референдум

5:39  2 Июня 2017
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Проект новой конституции Венесуэлы будет вынесен на референдум

Каракас, 02 июня. Свое мнение о проекте новой конституции Венесуэлы выскажут жители латиноамериканского государства.

Как пишет RT, с предложением вынести проект главного закона страны на плебисцит выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро. В настоящее время проект конституции разрабатывает парламент страны.

«Новая реформированная конституция пойдет на консультативный референдум, чтобы народ решил, хочет он ее или нет», — заявил венесуэльский лидер.

 

#николас мадуро #венесуэл
Алексей Громов
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