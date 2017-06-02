Си Цзиньпин примет участие в саммите ШОС в Астане

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Пекин, 02 июня. Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин прибудет с визитом в Казахстан для участия в саммите ШОС.

Как сообщает «Газета.ru», кроме того, в ходе своего пребывания в Астане, лидер Поднебесной станет почетным участником торжественной церемонии открытия выставки «Астана ЭКСПО-2017».

Как уточнили в министерстве иностранных дел Китая, председатель КНР пробудет в столице Казахстана четыре дня – с 7 по 10 июня. Главная цель визита – участие в Совете глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Как ожидают эксперты, в ходе 17 совета его участники примут решение о предоставлении полноценного членства еще двум государствам: участниками ШОС станут Индия и Пакистан.