Жизнь, смерть и судьба: Путин рассказал Стоуну о работе своей охраны

В Избранное

Скопировать

Президент России Владимир Путин рассказал американскому режиссеру Оливеру Сотоуну о том, как работает его служба безопасности. Часть интервью российского лидера была обнародована американским телеканалом CBS.

«Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою, до сих пор у них это все неплохо получалось», — сказал глава Росии.

Американский режиссер отметил, что ему известно о пяти попытках покушения на российского президента.

«Конечно, это не столько, сколько было на Кастро, с которым я также беседовал. Я думаю, он сталкивался с этим раз 50», — сказал Стоун.

Владимир Путин рассказал, что они беседовали с Фиделем Кастро об этом.

«Он мне сказал, знаешь, почему я жив? Я спросил, почему. Потому что я своей безопасностью всегда занимался лично», — пояснил российский лидер.

Затем Стоун поинтересовался, доверяет ли Владимир Путин своей охране.

«Доверяю», — коротко ответил президент России.

Режиссер заметил, что порой в частную охрану к первым лицам страны и пытаются внедриться организаторы покушений.

«Я знаю. У нас знаете, как говорят в народе? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет», — обратился Владимир Путин к народной мудрости.

Отвечая на вопрос Оливера Стоуна о том, что, по мнению российского главы государства, уготовано ему самому, Владимир Путин сказал, что уповает на Бога.

«Одному Господу известно», — сказал президент России.

Путин добавил, что «когда-нибудь с каждым из нас это произойдет».

«Вопрос в том, что мы сделаем на этой бренной земле, получим ли мы удовольствие от жизни», — подчеркнул российский президент.

О том, что снимает фильм о российском президенте, Оливер Стоун сообщил в апреле. По замыслу режиссера, в фильме будет показано отношение Владимира Путина к событиям в мире с того момента, как он впервые занял пост главы государства в 2000 году. Съемочная группа встречалась с главой России четыре раза за два года.

Полная версия фильма, будет транслироваться на телеканале Showtime 12-15 июня.

Действительно, на Владимира Путина покушались не меньше пяти раз. Федеральное агентство новостей вспомнило эти случаи.

Так, в феврале 2000 года в правоохранительных органах сообщили о том, что у них есть оперативная информация о том, что чеченские боевики намерены осуществить покушение на тогда еще исполняющего обязанности президента Владимира Путина во время его поездки 24 февраля в Санкт-Петербург на похороны Анатолия Собчака.

В ходе отработки этой версии четверо чеченцев были задержаны накануне Ялтинского саммита 18 августа 2000 года украинскими спецслужбами.

Еще одно покушение на Владимира Путина удалось предотвратить спецслужбам Азербайджана в октябре 2001 года. Нападение на главу России должно было состояться во время его официального визита в Баку 9-10 января. Осуществить теракт против президента России должен был гражданин Ирака Кянан Ростам. По данным азербайджанских спецслужб, он проходил подготовку в лагерях на территории Афганистана и имел связи с чеченскими боевиками. Кянан Ростам был задержан и приговорен к 10 годам тюрьмы строгого режима.

Еще одно покушение на Владимира Путина предотвратил Скотланд-Ярд. 19 октября 2003 года британская газета The Sunday Times сообщила, что раскрыт план покушения на российского президента.

Двое граждан России, прибывших в Лондон из Москвы встретились с бывшим подполковником ФСБ Александром Литвиненко с целью обсудить план по физическому устранению Путина. Литвиненко рассказал об этом Борису Березовскому, а тот посоветовал ему написать заявление в полицию. Литвиненко написал подробный отчет о встрече и предложении сотрудников спецслужб на 10 страницах, благодаря которому двое бывших сотрудников КГБ и были арестованы.

Накануне визита Владимира Путина в Стамбул на саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества в июне 2007 года появились сообщения о возможном покушении на российского лидера. По данным турецких СМИ террористы «Аль-Каиды» (запрещенная в России организация – Прим. ФАН) планировали совершить теракт против президента России. Сотрудники турецких спецслужб арестовали пять человек, подозреваемых в подготовке покушения.

В феврале 2012 года в Одессе был арестован Адам Осмаев, которому вскоре предъявили обвинение в подготовке покушения на российского президента. В СБУ сообщили, что преступление готовилось по заказу лидера северокавказских боевиков Доку Умаров. В настоящее время Осмаев уже на свободе и живет в Киеве. 1 июня 2017 года СМИ сообщили о том, что на него самого было совершено покушение.