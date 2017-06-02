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Латышские парламентарии потребуют для русского языка регионального статуса

Латышские парламентарии потребуют для русского языка регионального статуса

5:43  2 Июня 2017
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Латышские парламентарии потребуют для русского языка регионального статуса

Рига, 2 июня. Политические партии, представляющие русскоязычное население в Латвии, намерены обратиться в Сейм с инициативой о придании русскому языку статуса регионального.

Сообщается, что соответствующее обращение будет направлено в парламент после проведения 4 июня муниципальных выборов в Латвии.

Инициатором данного предложения является «Русский союз Латвии», говорится в материале газеты «Известия».

Отмечается, что для успешной реализации пунктов документа инициаторы обращения планируют заручиться поддержкой Евросоюза, а также Европейского суда по правам человека.

Ранее Газета.ру сообщала, что к генеральному прокурору Латвии Эрику Калнмейеру обратились четыре общественные организации с просьбой дать правовую оценку высказываниям депутата сейма Эдвина Шноре, в которых он сравнивает русских с вшами.

Ирина Новикова
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