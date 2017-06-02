Террорист из Манчестера мог получить инструкции из Ливии

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Манчестер, 02 июня. Подозреваемый в совершении террористического акта в Манчестере мог получить последние инструкции от телефонных собеседников из Ливии.

Как пишут «Известия», следственные органы Великобритании установили, что за несколько часов до страшной трагедии на «Манчестер Арене» Салман Абеди сначала позвонил в Триполи, чтобы попрощаться с матерью, а потом сделал еще рад звонков по неизвестным ливийским номерам.

В полиции предполагают, что неизвестные собеседники Абеди могли дать тому последние инструкции перед совершением теракта. В настоящее время правоохранители пытаются узнать, кому звонил подозреваемый в совершении теракта в Манчестере, и о чем шла речь во время разговоров.

Напомним, что взрывы в Манчестере, ответственность за которые взяла запрещенная в РФ группировка ИГ*, прогремели 22 мая. Жертвами теракта стали 23человека, пострадали более 120 человек.

* Организация запрещена на территории РФ.