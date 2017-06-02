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Происшествия
Один человек погиб во время стрельбы на западе Москвы

Один человек погиб во время стрельбы на западе Москвы

4:59  2 Июня 2017
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Один человек погиб во время стрельбы на западе Москвы

Москва, 2 июня. Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве сообщила, что один человек стал жертвой стрельбы, открытой на западе столицы.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Крылатские холмы. По имеющейся информации, между двумя группами людей произошел конфликт, в ходе которого была начата стрельба.

В результате случившегося, погиб один и пострадали еще три человека, сообщает Газета.ру. Погибший скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ирина Новикова
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