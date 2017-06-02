Лондонский «Арсенал» готов заплатить 100 млн евро за Мбаппе

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Лондон, 2 июня. Руководство лондонского футбольного клуба «Арсенал» намерено приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе за 100 млн евро.

Газета.ру сообщает, что данное предложение было сделано за трансфер 18-летнего игрока.

Напомним, что в прошедшем чемпионате Франции Килиан Мбаппе забил 15 голов в 29 матчах и отдал восемь результативных передач.

Ранее СМИ сообщали, что игрок отказался сотрудничать «Манчестер Сити», заявив, что готов продолжить карьеру в мадридском «Реале», который также претендует на игрока.