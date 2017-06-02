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Весь мир
Белый дом создаст спецгруппу для расследования «российского влияния» — СМИ

Белый дом создаст спецгруппу для расследования «российского влияния» — СМИ

4:16  2 Июня 2017
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Белый дом создаст спецгруппу для расследования «российского влияния» — СМИ

Вашингтон, 2 июня. Белый дом США собирает специальную группу, которая займется всеми вопросами по так называемому «российскому делу».

Сообщается, что в группу войдут юристы, аналитики и PR-специалисты, которые будут взаимодействовать со СМИ и следователями по всем вопросам, касающимся «российского влияния» на выборы в стране, а также подозрений в сговоре сотрудников Белого дома с российской стороной.

Белый дом создаст спецгруппу для расследования «российского влияния» — СМИ

Отметим, что пресс-секретарь президента Шон Спайсер отказался комментировать эту информацию и переадресовал данный вопрос, говорится в материале Газеты.ру.

Ирина Новикова
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