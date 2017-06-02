Полиция ликвидировала мужчину, открывшего стрельбу на филиппинском курорте

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Манила, 2 июня. Шеф полиции Филиппин Рональд Дел Рос сообщил, что преступник, устроивший стрельбу на территории курортного комплекса Resorts World Manila ликвидирован местными сотрудниками правоохранительных органов.

«Он мертв. Он был убит нашими сотрудниками», — сказал Рос.

Вместе с тем, по данным местных СМИ, мужчина совершил самоубийство.

Отмечается, что нападение не было связано с террористической деятельностью. По мнению правоохранителей, стрелок пытался ограбить казино. Согласно официальным данным, в результате инцидента никто не пострадал.