Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Полиция ликвидировала мужчину, открывшего стрельбу на филиппинском курорте

Полиция ликвидировала мужчину, открывшего стрельбу на филиппинском курорте

4:03  2 Июня 2017
70

Полиция ликвидировала мужчину, открывшего стрельбу на филиппинском курорте

Манила, 2 июня. Шеф полиции Филиппин Рональд Дел Рос сообщил, что преступник, устроивший стрельбу на территории курортного комплекса Resorts World Manila ликвидирован местными сотрудниками правоохранительных органов.

«Он мертв. Он был убит нашими сотрудниками», — сказал Рос.

Вместе с тем, по данным местных СМИ, мужчина совершил самоубийство.

Отмечается, что нападение не было связано с террористической деятельностью. По мнению правоохранителей, стрелок пытался ограбить казино. Согласно официальным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ирина Новикова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть