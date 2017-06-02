Мексика назначила наказание россиянину, обвиняемому в убийстве

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Мехико, 2 июня. Суд мексиканского города Канкун приговорил россиянина Алексея Макеева к полутора годам предварительного заключения.

По словам консула РФ в Мехико Дмитрия Болбота, суд возобновил рассмотрение дела Макеева в четверг. Отбывать наказание россиянин, обвиняемый в предумышленном убийстве, будет в тюрьме временного содержания. Также ему предоставят адвоката, передает RT на русском.

Добавим, что в течение трех месяцев обвинение должно предоставить в суд все необходимые материалы и документы.