ВМС США получили на вооружение «авианосец будущего»

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Вашингтон, 2 июня. Пресс-служба ВМС США сообщила о получении новейшего американского авианосца Gerald R. Ford.

Сообщается, что в боевой состав военно-морских сил страны судно будет введено уже этим летом. Затем на нем разместят весь экипаж, и корабль будет проходить доводку в море. Уровня полной боевой готовности авианосец должен достичь к 2020 году, говорится в материале Газеты.ру.

Отметим, что корабль стал первым авианосцем класса Gerald Ford, переданным ВМС, и должен сменить авианосцы класса Nimitz.