Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
Луганск присоединился к акции, посвященной погибшим детям Донбасса

Луганск присоединился к акции, посвященной погибшим детям Донбасса

2:51  2 Июня 2017
72

Луганск присоединился к акции, посвященной погибшим детям Донбасса

Луганск, 2 июня. В одном из парков Луганска в небо запустили 33 фонарика в поддержку акции «Ангелы», проходящей в память о погибших детях Донбасса.

Как сообщали ранее в ДНР, в Международный день защиты детей была проведена акция «Ангелы», посвященная детям, погибшим в результате боевых действий. В рамках акции в небо были запущены фонарики. Акцию поддержали жители Южной Осетии и ЛНР. Кроме того, к ней присоединились в Италии, Греции, Сербии, Германии и Финляндии.

«Сегодня прошла акция в память о погибших детях во время боевых действий в Донбассе. Сегодня мы запустили 33 фонарика, которые символизируют погибших детей в ЛНР», —  приводит слова активистки общественного движения «Молодая республика» Анны Алферовой «Газета.ru».

 

#донбасс #луганск
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть