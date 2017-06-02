Луганск присоединился к акции, посвященной погибшим детям Донбасса

В Избранное

Скопировать

Луганск, 2 июня. В одном из парков Луганска в небо запустили 33 фонарика в поддержку акции «Ангелы», проходящей в память о погибших детях Донбасса.

Как сообщали ранее в ДНР, в Международный день защиты детей была проведена акция «Ангелы», посвященная детям, погибшим в результате боевых действий. В рамках акции в небо были запущены фонарики. Акцию поддержали жители Южной Осетии и ЛНР. Кроме того, к ней присоединились в Италии, Греции, Сербии, Германии и Финляндии.