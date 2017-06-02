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Общество
Минздрав РФ потребовал запретить курение в фильмах

Минздрав РФ потребовал запретить курение в фильмах

2:55  2 Июня 2017
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Минздрав РФ потребовал запретить курение в фильмах

Москва, 2 июня. Министерство здравоохранения РФ потребовало запретить курение в фильмах, которые финансируются из государственного бюджета.

Согласно доработанной версии антитабачной концепции, разосланной в министерства, государство должно проводить последовательную политику по борьбе с курением.Минздрав РФ потребовал запретить курение в фильмах

«Нейтрализовать демонстрацию курения, сами сигареты в фильмах вполне реально, ничего страшного не произойдет. Сигареты — это наркотик, а государство должно быть последовательным и не поддерживать фильмы с продвижением табачных изделий», — цитирует газета «Известия» члена координационного совета по борьбе против табака при ведомстве Алексея Шабашова.

Отмечается, что особенную опасность представляет, если в фильме курит главный положительный герой.

Ирина Новикова
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