Конгрессмены США требуют лишить зятя Трампа допуска к секретным документам

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Вашингтон, 2 июня. 52 конгрессмена от Демократической партии США подписали открытое письмо на имя юрисконсульта Белого дома Дона Макгана с призывом лишить Джареда Кушнера, зятя и советника президента страны Дональда Трампа, допуска к секретным документам.

Авторы обращения указывают, что Кушнер является субъектом расследования со стороны ФБР по поводу «возможного сговора между российскими официальными лицами и предвыборной кампанией Трампа». Несмотря на то, что конгрессмены признают то, что у следствия до сих пор нет однозначных доказательств, он требуют лишить зятя Трамп доступа к служебной информации на время хода расследования.

Напомним, что ранее Кушнер неоднократно выражал готовность дать показания в Конгрессе, однако пока что приглашения для дачи показаний он не получал.