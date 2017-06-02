Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Конгрессмены США требуют лишить зятя Трампа допуска к секретным документам

Конгрессмены США требуют лишить зятя Трампа допуска к секретным документам

2:27  2 Июня 2017
75

Конгрессмены США требуют лишить зятя Трампа допуска к секретным документам

Вашингтон, 2 июня. 52 конгрессмена от Демократической партии США подписали открытое письмо на имя юрисконсульта Белого дома Дона Макгана с призывом лишить Джареда Кушнера, зятя и советника президента страны Дональда Трампа, допуска к секретным документам.  

Авторы обращения указывают, что Кушнер является субъектом расследования со стороны ФБР по поводу «возможного сговора между российскими официальными лицами и предвыборной кампанией Трампа». Несмотря на то, что конгрессмены признают то, что у следствия до сих пор нет однозначных доказательств, он требуют лишить зятя Трамп доступа к служебной информации на время хода расследования.

Напомним, что ранее Кушнер неоднократно выражал готовность дать показания в Конгрессе, однако пока что приглашения для дачи показаний он не получал.

 

#сша #трамп #кушнер
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть