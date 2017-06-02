Власти Кемерово подсчитали убытки от урагана, прошедшего по городу 1 июня

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Кемерово, 2 июня. Мэр Кемерово Илья Середюк сообщил, что городские власти подсчитали размер ущерба, нанесенного городу мощным ураганом, случившимся 1 июня.

Согласно имеющейся информации, порывы ветра, достигавшие скорости до 25 метров в секунду, повалили более 50 деревьев и повредили козырьки и крыши на 22 зданиях в городе.

Также стихия нанесла существенные повреждения двум вентиляционным шахтам, большому количеству рекламных щитов, павильонам остановок общественного транспорта и линиям электропередач.