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Россия
Власти Кемерово подсчитали убытки от урагана, прошедшего по городу 1 июня

Власти Кемерово подсчитали убытки от урагана, прошедшего по городу 1 июня

2:21  2 Июня 2017
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Власти Кемерово подсчитали убытки от урагана, прошедшего по городу 1 июня

Кемерово, 2 июня. Мэр Кемерово Илья Середюк сообщил, что городские власти подсчитали размер ущерба, нанесенного городу мощным ураганом, случившимся 1 июня.

Согласно имеющейся информации, порывы ветра, достигавшие скорости до 25 метров в секунду, повалили более 50 деревьев и повредили козырьки и крыши на 22 зданиях в городе.

Также стихия нанесла существенные повреждения двум вентиляционным шахтам, большому количеству рекламных щитов, павильонам остановок общественного транспорта и линиям электропередач.

 

Ирина Новикова
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