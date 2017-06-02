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Власти Эфиопии отключили в стране интернет на время госэкзаменов

Власти Эфиопии отключили в стране интернет на время госэкзаменов

2:42  2 Июня 2017
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Власти Эфиопии отключили в стране интернет на время госэкзаменов

Аддис-Абеба, 2 июня. Власти Эфиопии приняли решение о блокировании доступа в интернет по всей стране на время проведения государственных экзаменов.

По словам представителя офиса Эфиопии по правительственным делам Мохаммеда Сейда, данная мера принята для того, чтобы предотвратить возможные публикации во Всемирной сети экзаменационных материалов.Власти Эфиопии отключили в стране интернет на время госэкзаменов

Сообщается, что доступ в интернет будет закрыт до 8 июня.

Газета.ру сообщает, что в прошлом году варианты экзамена были выложены в сеть, что вынудило правительство перенести экзамены, влияющие на поступление в ВУЗы.

Ирина Новикова
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