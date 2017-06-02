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Процесс выхода США из парижского соглашения займет не менее одного года

Процесс выхода США из парижского соглашения займет не менее одного года

2:01  2 Июня 2017
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Процесс выхода США из парижского соглашения займет не менее одного года

Вашингтон, 2 июня. Процесс выхода США из парижского соглашения по климату займет не менее одного года после завершения действия договора и пройдет в соответствии со всеми положениями сделки. Об этом сообщил представитель Белого дома.

Это означает, что США смогут формально покинуть соглашение лишь через четыре года.

Представитель Белого дома объяснил, что согласно условиям соглашения, оно должно оставаться в силе еще три года перед направлением уведомления о формальном выходе. Сам выход займет еще около года, пишет «Газета.ru».

По словам чиновника, США не собираются что-либо признавать или делать для выполнения действующего соглашения во время этого периода. Дальнейший переговорный процесс должен быть определен президентом США.

 

 

#сша #парижскоесоглашение
Антон Зарубин
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