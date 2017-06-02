После теракта в Манчестере билеты на концерт Гранде раскупили за шесть минут

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Вашингтон, 2 июня. Билеты на благотворительный концерт американской певицы Арианы Гранде в Манчестере раскупили за шесть минут.

Как пишет Telegraph, продажа билетов началась 10.00 по местному времени. В течение шести минут все билеты были куплены. Организаторы предлагают жителям и гостям города, не успевшим купить билет, следить за возможным возвратом.

Концерт намечен на 4 июня. Вместе с Гранде на сцене появятся Кэти Перри, Джастин Бибер, Фаррел Уильямс и другие звезды. Ожидается, что мероприятие соберет около 2 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ариана Гранде даст благотворительный концерт в память о жертвах теракта в Манчестере.

Напомним, 22 мая на концерте Арианы Гранде, который проходил на стадионе «Манчестер-Арена», прогремел взрыв. Погибли 22 человека, около 120 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*, запрещенная в России.

* Организация запрещена на территории РФ.