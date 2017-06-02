Путин встретится с главами ООН, МАГАТЭ и государств на полях ПМЭФ

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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет ряд встреч на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам помощника российского главы Юрия Ушакова, на пятницу запланированы встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главой МАГАТЭ Юкия Амано, а также с канцлером Австрии Кристианом Керном, президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, премьером Курдского автономного района Ирака Начирваном Барзани и президентом Молдавии Игорем Додоном.

Ранее Газета.ру сообщала, что ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».