Сборная Швейцария по футболу одержала победу в товарищеском матче против Белоруссии
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Невшатель, 2 июня. Швейцарская сборная по футболу обыграла белорусскую команду в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 1:0.
Матч прошел в швейцарском городе Невшателе на стадионе «Стад де ля Маладьер».
Единственный гол забил полузащитник «Сток Сити» Шердан Шакири на девятой минуте игры.
Следующий матч швейцарцы проведут 9 июня в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018 года с командой Фарерских островов. Белорусская команды сыграет с болгарской сборной.
В рейтинге ФИФА швейцарская сборная находится на 9 месте. Белорусская сборная – на 83-м.
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