Сборная Швейцария по футболу одержала победу в товарищеском матче против Белоруссии

В Избранное

Скопировать

Невшатель, 2 июня. Швейцарская сборная по футболу обыграла белорусскую команду в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 1:0.

Матч прошел в швейцарском городе Невшателе на стадионе «Стад де ля Маладьер».

Единственный гол забил полузащитник «Сток Сити» Шердан Шакири на девятой минуте игры.

Следующий матч швейцарцы проведут 9 июня в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018 года с командой Фарерских островов. Белорусская команды сыграет с болгарской сборной.

В рейтинге ФИФА швейцарская сборная находится на 9 месте. Белорусская сборная – на 83-м.