Авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменила чартерные рейсы до 15 июня

В Избранное

Скопировать

Москва, 2 июня. Пресс-служба авиакомпании «ВИМ-Авиа» сообщила о временной отмене чартерных рейсов.

Сообщается, что перевозчик отменяет чартерные рейсы до 15 июня в связи с необходимостью минимизировать задержки рейсов по причине того, что три самолета компании были позже назначенного срока возвращены после технического обслуживания.

«При этом, все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в настоящее время уже перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены», — подчеркнули в «ВИМ-Авиа».