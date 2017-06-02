США перебросили в Великобританию бомбардировщики B-52 для участия в учениях

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Вашингтон, 2 июня. Власти США перебросили в Великобританию бомбардировщики B-52, а также 800 военных летчиков. Все они примут участие в учения стран НАТО, которые пройдут в этом месяце.

Военные учение пройдут в Балтийском море, Арктике, а также на территории соседних с Россией стран.

Как заявило командование американских ВВС, тренировки с союзниками и общими партнерами улучшают координацию между подразделениями, а также позволят ВВС США выстроить взаимодействие для ответа на «широкий перечень глобальных вызовов».

Учения НАТО Baltops-2017 уже начались с морских маневров под польским Щецином, пишет «Газета.ru». Данные военные маневры проводятся в Балтийском море с 1972 года.