Опечатка Трампа covfefe станет брендом в России

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Санкт-Петербург, 2 июня. Петербургское интернет-агентство LED agency планирует зарегистрировать как товарный знак слово covfefe, которое возникло из опечатки президента США Дональда Трампа. Заявка подана в Роспатент.

Как рассказала PR-директор агентства Мария Комендантова, Covfefe как бренд обладает большим потенциалом. Раскрывать, как организация будет его использовать, она не стала.

Напомним, 31 мая американский лидер Дональд Трамп опубликовал в Twitter незаконченный пост, в котором фигурировало несуществующее слово covfefe. Президент написал это слово вместо coverage. «Тайное послание» Трампа для русских стало мемом в соцсетях. Президент подогрел интерес пользователей к своей опечатке в Twitter.