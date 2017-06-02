Сирия: боевики ИГ объявили эвакуацию из Эль-Мансуры
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Эль-Мансура, 2 июня. Боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) сделали объявление о начале эвакуации из сирийской Эль-Мансуры.
Сообщается, что члены группировки объявили в мечетях, что отход сил из Эль-Мансуры будет начат в пятницу в 14.00.
Отмечается, что, согласно соглашению, достигнутому с Сирийской демократической армией, поддерживаемой войсками коалиции, боевики выйдут из области Эль-Мансура в районе Бадиа.
* Организация запрещена на территории РФ.
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