Британские ученые научились определять настроение овец по фотографии

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Лондон, 2 июня. Британские ученые разработали системы распознавания выражений на мордах овец, благодаря которой можно распознать, испытывает ли животное в данный момент грусть или боль.

Ученые провели анализ пяти сотен фотографий овец, испытывающих разные эмоции. Исследователи выделили пять ключевых признаков, позволяющих понять, что животное испытывает боль или грусть.

Если овца чувствует боль, то у нее сужаются глаза и складываются уши. Кроме того, о боли свидетельствуют также опущенные вниз губы и измененная форма ноздрей, которые становятся похожи на букву V.

Ученые намерены использовать этот тест для определения эмоций других животных, например, кроликов и грызунов.