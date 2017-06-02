Путин выступит на пленарном заседании в ходе второго дня работы ПМЭФ

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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин выступит в пятницу в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. Он встретится с главами крупнейших иностранных компаний.

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, кроме главы РФ, в пленарном заседании примут участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Молдавии Игорь Додон, канцлер Австрии Кристиан Керн.

Пресс-секретарь не стал раскрывать содержание предстоящей речи Путина. При этом он уточнил, что президент работал над тезисами доклада до вечера накануне.

В рамках ПМЭФ сегодня также запланирован саммит информационных агентств. Участники мероприятия коснуться тем современного информационного мира и развития новых медиа.

Ранее сообщалось, что Путин обсудит на второй встрече с премьером Индии ситуацию в Сирии.