Wikileaks опубликовала описание новой технологии ЦРУ для кибершпионажа

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Вашингтон, 2 июня. На сайте Wikileaks было опубликовано описание технологии, используемой ЦРУ под названием Pandemic. Как сообщается, эта технология позволяет американским спецслужбам использовать файловые сервера с операционной системой Windows, чтобы заражать устройства удаленных пользователей внутри локальной сети, пишет «Газета.ru».

Pandemic является новой публикацией из серии Vault 7 – под таким названием на сайте Wikileaks была опубликована крупнейшая серия утечек материалов ЦРУ.

Публикации начали появляться 7 марта, все они посвящены современным методам кибершпионажа. Например, из опубликованных материалов следовало, что в Лэнгли были разработаны программы, позволяющие вести слежку при помощи мобильных телефонов, а также технологии, позволяющие получать доступ к смартфонам по всему миру.