Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Wikileaks опубликовала описание новой технологии ЦРУ для кибершпионажа

Wikileaks опубликовала описание новой технологии ЦРУ для кибершпионажа

0:42  2 Июня 2017
178

Wikileaks опубликовала описание новой технологии ЦРУ для кибершпионажа

Вашингтон, 2 июня. На сайте Wikileaks было опубликовано описание технологии, используемой ЦРУ под названием Pandemic. Как сообщается, эта технология позволяет американским спецслужбам использовать файловые сервера с операционной системой Windows, чтобы заражать устройства удаленных пользователей внутри локальной сети, пишет «Газета.ru».

Pandemic является новой публикацией из серии Vault 7 – под таким названием на сайте Wikileaks была опубликована крупнейшая серия утечек материалов ЦРУ.

Публикации начали появляться 7 марта, все они посвящены современным методам кибершпионажа. Например, из опубликованных материалов следовало, что в Лэнгли были разработаны программы, позволяющие вести слежку при помощи мобильных телефонов, а также технологии, позволяющие получать доступ к смартфонам по всему миру.

 

#wikileaks #цру
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть