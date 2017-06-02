Острые вопросы на ПМЭФ-2017: Страны БРИКС волнует высокий уровень неравенства доходов. ФАН-ТВ

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2017) начал свою работу. В эти дни в Северной столице подписываются сотни партнерских соглашений – как на уровне частных лиц, так и в государственных масштабах; проводится множество дискуссий о проблемах мировой экономики, а также о том, какие вызовы она сегодня бросает представителям власти, бизнеса и науки. И для большинства участников это мероприятие – возможность построить открытый диалог на международном уровне. Доказательством этому стала торжественная церемония открытия, которую посетила съемочная группа ФАН-ТВ, и панельная сессия стран БРИКС.

– С одной стороны, есть определенные направления работы Форума, – обратился к собравшимся модератор церемонии, телеведущий Сергей Брилев. – Понятно, что это новая динамика мировой экономики, развитие человеческого капитала, российская повестка и новые технологии.

Но нельзя не брать во внимание проблемы планетарного масштаба, связанные не только с экономикой, отметил ведущий. Он попросил каждого из участников церемонии рассказать о причинах присутствовать и представлять свою страну в эти дни в Петербурге. К слову, в общей сложности на ПМЭФ-2017 приехали представители 60 стран.

Отметим, что открывали Форум генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат и премьер-министр Габонской Республики Эммануэль Иссозе-Нгонде. Более других зрителей воодушевило выступление Ивицы Дачича, исполняющего обязанности председателя Правительства и министра иностранных дел Республики Сербия:

– Как всем известно, и как мы уже сказали: Россия и Сербия – традиционные друзья и союзники. Сербия никогда не будет вводить санкции против России. Это для нас не только политический вопрос, но и моральный.

Одной из первых значимых встреч на Форуме стала сессия стран, входящих в организацию БРИКС. Представители пяти государств обсудили формирование новых подходов к экономической интеграции, рассказали о проектах в области инфраструктуры, энергетики, промышленности, информационных и коммуникативных технологий, а также о том, как вывести кооперацию между членами «пятёрки» на новый уровень.

– Страны БРИКС сталкиваются с существенными вызовами не только во внешней экономической сфере, но и с точки зрения внутреннего экономического развития. И здесь я бы отметил, прежде всего, высокий уровень неравенства, в том числе неравенство распределения доходов населения, который для ряда стран БРИКС является очень высоким, – провел анализ Ярослав Лисоволик, главный экономист, член правления Евразийского банка развития. – Все это достаточно важные вызовы, с которыми надо справляться за счет развития инфраструктуры, человеческого капитала. И здесь очень важна роль банков развития и институтов развития: их совместная работа, совместные действия. В том числе, основанные на финансировании совместных проектов.

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Уверенные шаги к этому уже делаются в плане логистики: есть успехи по части совершенствования водного и железнодорожного сообщения между странами-партнерами, отметили участники сессии.

– Важно, что мы начали активно сотрудничать с нашими индийскими коллегами, – заявил Александр Мишарин, первый вице-президент ОАО «Российские железные дороги». – Сегодня будет подписано соглашение о модернизации части линий индийских железных дорог под скорость 200 километров в час.

Обсуждался также выход России из неформального статуса сугубо «сырьевой державы». По мнению основателя и председателя совета директоров ООО «Глобал Рус Трейд» Анны Нестеровой, в нашей стране есть и всегда был потенциал для того, чтобы не просто экспортировать имеющиеся ресурсы, а создавать из них собственную качественную и конкурентоспособную продукцию. Теперь для этого поэтапно создаются необходимые условия.

Кроме того, участники панельной сессии «БРИКС. Новые подходы к экономической интеграции» говорил о возможности сделать юридические требования к экспорту и импорту более лояльными по отношению к странам-партнерам, найти общие (или хотя бы приближенные к этому) стандарты качества продукции. О самых приоритетных направлениях работы корреспонденты ФАН-ТВ расспросили модератора сессии – президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина.

– Одно из важных предложений, которое сегодня прозвучало, касается будущего, которое уже становится настоящим, – рассказал он. – Это электронная торговля, рынок, который будет постоянно расширяться. И уже прозвучали мнения, что нужно создавать рабочую группу совета БРИКС. Нужно говорить о проблемах, которые существуют, нужна конкуренция, не должно быть одного игрока, их должно быть много. Ведь чем больше конкуренция, тем ниже цены и выше качество любой услуги, любого товара. Также мы сегодня говорим о вопросах, которые нужно решать с точки зрения визового контроля подхода, движения предпринимателей, логистике, которую необходимо создавать. Особенно для представителей малого бизнеса, которым сложно в одиночку организовать перевозки. Мне кажется, был очень интересный разговор, который обязательно будет иметь продолжение на заседании делового совета БРИКС в Китае. В начале сентября там будет саммит лидеров. Мы сформулируем предложения и передадим их руководителям стран, правительств для реализации позиций бизнеса.

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