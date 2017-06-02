Полиция Манилы: инцидент в отеле являлся ограблением и не связан с терроризмом

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Манила, 2 июня. Глава полиции Филиппин Рональд Дела Роза заявил, что инцидент со стрельбой в гостиничном комплексе в столице являлся ограблением.

Как пишет ABS-CBN, ссылаясь на правоохранительные органы, происшествие не связано с терроризмом. Полиция также опровергла информацию о 25 раненых, о которых говорил представитель Красного Креста.

Дела Роза уточнил, что налетчик действовал один. Он не стрелял в сторону людей. Подозреваемый все еще на свободе. По данным полиции, им является гражданин иностранного государства.

Напомним, ранее появилась информация о стрельбе и взрывах в гостиничном комплексе Resorts World Manila в Маниле. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*, запрещенная в России. Атака боевиков ИГИЛ* на курортный отель в Маниле попала на видео.

* Организация запрещена на территории РФ.