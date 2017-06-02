Сирия: САА наступает на ИГ в районе Масканы, оппозиция враждует между собой в Алеппо

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Дамаск, 2 июня. В провинции Алеппо боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Ашам» (ХТА) напали на штаб 23-й дивизии «Свободной сирийской армии» (ССА) в южном пригороде Алеппо. Несколько членов ССА были арестованы, кроме того, боевики ХТА взяли в плен нескольких боевиков группировки «Ахрар аль-Шам».

Тем временем, сирийская армия выбила боевиков «Исламского государства»* (ИГ*, запрещена в России) из района зернохранилищ Масканы, а также районов Джадиа Кабира и Джадиа Сагхира.

Под Раккой боевики ИГ по-прежнему удерживают дамбу Баат, находящуюся в осаде «Сирийских демократических сил» (СДС). Сообщается, что террористы предприняли попытку прорвать окружение, однако их наступление было отбито.

В Идлибе прогремел взрыв в Кафр Тахарим, возле Великой мечети Омара. Как сообщается, взрыв повредил здание и слегка ранил нескольких прохожих, однако никто не погиб.

Под Хамой боевики ИГ смогли отбить наступление сирийской армии на деревню Аль-Баргхутия. САА потеряла трех человек и один танк.

Под Дамаском произошли столкновения между САА и группировкой «Джейш аль-Ислам» в районе Хавш аль-Давахирах.

* Организация запрещена на территории РФ.